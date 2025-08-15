أكد النائب أشرف ريفي، أن موقفه هو “ضد المشروع الإيراني في لبنان وليس ضد الطائفة الشيعية”، موضحًا أن “الشيعة هم أكبر ضحايا هذا المشروع”.

واعتبر ريفي في حديث لـ”الحدث” أن تغير خطاب “حزب الله” بعد زيارة المسؤول الإيراني علي لاريجاني يؤكد أن الحزب “فصيل إيراني”، مشيرًا إلى أن “القرار الوطني اللبناني صدر عن مجلس الوزراء”، وأنه “لا تراجع عن قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة”.

كما أعلن ريفي أنه وفريقه يحضّرون لدعوى قضائية ضد الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، داعيًا الدولة اللبنانية إلى “تطبيق القانون” على الجميع من دون استثناء.