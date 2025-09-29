أكد النائب أشرف ريفي في مداخلة له ضمن برنامج "مانشيت المساء" عبر صوت لبنان وشاشةvdl24 انه لن يشارك غدًا في الجلسة التشريعة.

وأضاف: "يحاولون وضعنا امام طريق مسدود بشأن تعديل القانون الانتخابي، وهذه المماحكات ستبقى قائمة لغاية رأس السنة، وبعدها ننطلق الى مكان اخر".

وشدد ريفي على ان الانتخابات ستجري في موعدها وبعد رأس السنة ستكون الامور في المنطقة منتظمة اكثر، فالمخاض لم ينتهِ، وغدا سيعلن وقف الحرب في غزة لينتقل بعدها البحث في الشرق الاوسط الجديد.

وقال: "علينا الا نحكم على المظاهر الخارجية، والحزب يتبع لايران وهو انكسر انما لم ينتهِ، وما يقوم به "هوبرات"، وأعتقد ان ملف حصرية السلاح سيستكمل، كما وأتوقع جولة عنف جديدة ضد ايران واذرعها.