المركزية - كتب النائب أشرف ريفي على منصة أكس: "أمام الإرتفاع الجنوني للأقساط المدرسية، والذي بات خارج حدود قدرة الأهالي، نؤكد أن التعليم ليس ترفاً بل حقُ أساسي لكل طفل لبناني. لا يجوز أن يتحوّل مستقبل أبنائنا إلى رهينة جشع بعض المؤسسات التربوية في ظل غياب أي رقابة أو سياسة عادلة من قبل الدولة. ما يواجهه اللبنانيون اليوم من عبءٍ مالي يفوق طاقتهم يستدعي تدخلاً فورياً من الحكومة لوضع ضوابط واضحة تُوازِن بين حقوق المعلمين والمدارس وحقوق الأهالي. إنقاذ العام الدراسي مسؤولية وطنية وعلى الدولة أن تتحمّل واجبها في حماية التعليم، كونه قضية تعني جميع اللبنانيين دون استثناء.".