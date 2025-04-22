في ما يتعلق بالعاصفة الرملية المرتقبة، وما يصاحبها عادة من غبار وتبدل سريع في درجات الحرارة مما قد يؤثرسلبا على الصحة العامة، خصوصاً لدى بعض الفئات في المجتمع، يهم مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة أن تنبه إلى ما يلي:

- ينصح المواطنون بشكل العام والأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية بشكل خاص (الأطفال، كبار السن، النساء الحوامل، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وأمراض حساسية وربو) بملازمة منازلهم خلال العاصفة وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة.كما يفضل إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة طوال فترة العاصفة.

- من الأفضل ارتداء الكمامة عند الاضطرار للخروج خلال هذه الفترة، لا سيما للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات. كما تشدد الوزارة على أهمية شرب السوائل خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

- تشدد مصلحة الطب الوقائي على أهمية حفظ الأطعمة في البراد وعدم تركها مكشوفة للحشرات. كما تنصح باستهلاك الطعام مباشرة بعد طبخه، تجنبا لأي تسمم غذائي.

- إن التغير المناخي في المنطقة وما يصاحبه من تقلب في درجات الحرارة يؤدي إلى توفر بيئة حاضنة للحشرات لا سيما الذباب والبعوض. لذلك من المهم المحافظة على النظافة داخل وخارج المساكن وإزالة أي مياه راكدة قد يتكاثر فيها البعوض. كما تنصح الوزارة باستعمال الادوية المنفرة للبعوض على الجلد.

هذا وستقوم الوزارة بتحديث هذه الإرشادات عند حدوث أي مستجد.

تؤثّر كتل حارة على طقس لبنان اليوم وتشتد غدًا، قبل أن تنحسر الخميس.

وتحمل معها رياح قوية غبار وارتفاع في درجات الحرارة.

ويتقلب الطقس صباح الجمعة مع تساقط بعد الأمطار الصباحية.

وفي تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٧ و ٢٥ بقاعًا وبين ١٠ و ١٨ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مستقر دافئ جدًا وحار جنوبًا خصوصًا في المناطق الداخلية، حيث تتخطى الحرارة عتبة الـ ٣٠ درجة ومشمس مع ظهور بعض السحب المرتفعة ويتحول تدريجيًا الى مغبر

- الرياح: شمالية غربية تنشط بعد الظهر وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٢٠ و ٧٠٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٤٠سم ) وحرارة سطح المياه ٢٠



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء:

غائم ومغبر، حار خصوصًا المناطق الداخلية جنوبًا، احتمال تساقط زخات مطر موحل ومحليّ والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٣٥ ساحلًا وبين ١٢ و ٣٣ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية شرقية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الخميس:

غائم بسحب متوسطة ومرتفعة يتشكل الضباب مساءً مع ارتفاع الرطوبة والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٤ درجة ساحلًا وبين ١٣ و ٢٥ بقاعًا وبين ١٢ و ٢١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح تتحول غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س