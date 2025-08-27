Aug 27, 2025 6:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز: 3 قتلى حصيلة إطلاق النار داخل مدرسة في مينيابوليس الأميركية من بينهم منفذ العملية

 

 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o