Jul 27, 2025 3:12 PMClock
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رويترز: 3 طائرات أردنية وإماراتية أسقطت 25 طنا من المساعدات على قطاع غزة

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