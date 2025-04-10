Apr 10, 2025 9:36 AMClock
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رويترز: وفد أميركي يصل للقنصلية الروسية في اسطنبول لبدء محادثات بشأن أوكرانيا والعلاقات بين موسكو وواشنطن

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