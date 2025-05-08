May 8, 2025 11:27 AMClock
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رويترز: وزير الدفاع الهندي يقول إن الهجمات على باكستان قتلت أكثر من 100 شخص

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