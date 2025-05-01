May 1, 2025 7:40 AMClock
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رويترز: وزير الخارجية الهندي يقول إنه ناقش الهجوم الإرهابي في باهالغام مع وزير نظيره الأميركي ماركو روبيو

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