Apr 11, 2025 11:13 AMClock
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رويترز: وزارة المالية الصينية ترفع الرسوم الجمركية على سلع أمريكية من 84% إلى 125%

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