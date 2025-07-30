Jul 30, 2025 8:19 AMClock
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رويترز: وزارة البترول المصرية تلقت بلاغ استغاثة بشأن حريق على متن سفينة حاويات تابعة لشركة إم.إس.سي بالقرب من منصة جنوب شرق الحمد

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