Jul 16, 2025 7:44 AMClock
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رويترز: هجوم بمسيّرات على حقول نفطية في كردستان العراق خلف أضرارا مادية من دون وقوع إصابات

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