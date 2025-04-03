Apr 3, 2025 1:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز: هبوط الذهب في المعاملات الفورية 0.94% إلى 3103.22 دولار للأوقية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o