Aug 6, 2025 8:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز نقلا عن مصدر مطلع: انتهاء المكالمة الهاتفية بين زيلينسكي وترامب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o