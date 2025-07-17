Jul 17, 2025 12:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز نقلا عن مصدر أمني تركي: أنقرة لعبت دورا حاسما في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o