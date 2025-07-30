Jul 30, 2025 12:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"رويترز": موجات تسونامي بارتفاع 3.6 قدم رُصدت في منطقة كريسنت سيتي بكاليفورنيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o