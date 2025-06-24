Jun 24, 2025 10:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"رويترز": مواقع إخبارية إيرانية تقول إن الدفاعات الجوية تصدّت لطائرات مسيّرة في مدينة تبريز شمال غرب إيران ولا تأكيد رسمياً

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o