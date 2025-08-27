Aug 27, 2025 4:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز: من المرجح أن يبدأ الأوروبيون غدا عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o