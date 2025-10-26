Oct 26, 2025 9:52 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز: مقتل عاملين اثنين في حريق خط أنابيب النفط بحقل الزبير بالعراق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o