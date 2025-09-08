10:05 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز: مقتل شرطيين تركيين بالرصاص في هجوم على مركز للشرطة في إزمير غربي تركيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o