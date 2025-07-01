كشف مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" أن المسؤولين اللبنانيين يعملون على إعداد رد على مطالب أميركية تقضي بأن يتخلى حزب الله عن سلاحه في مختلف أنحاء لبنان بحلول تشرين الثاني المقبل، مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأفاد المصدران بأن باراك، المسؤول الأميركي، قدّم إلى المسؤولين اللبنانيين خارطة طريق مكتوبة من ست صفحات، تتضمن خطة تدريجية لنزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق جنوب لبنان التي تحتلها.

وتتركز الوثيقة على نزع السلاح وتحسين العلاقات اللبنانية مع سوريا المجاورة، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات مالية. وتشدد الخطة على ضرورة إتمام نزع السلاح بالكامل بحلول نوفمبر أو نهاية العام كحد أقصى.

وأشار المصدران إلى أن تنفيذ هذه الخطة من شأنه أن يؤدي إلى وقف الضربات الإسرائيلية التي تستهدف أعضاء حزب الله، كما يفتح الباب أمام تمويل إعادة إعمار المناطق اللبنانية التي دمرتها إسرائيل العام الماضي.

وتتضمن الخطة أيضًا آلية بإشراف الأمم المتحدة لتأمين إطلاق سراح معتقلين مرتبطين بحزب الله لدى إسرائيل.

وأوضح المصدران أن لبنان شكّل لجنة تضم ممثلين عن مكاتب رئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، للعمل على إعداد رد أولي على الخطة الأميركية.