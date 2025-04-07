Apr 7, 2025 9:06 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز: مجموعات مسلحة في العراق بدأت بإخلاء مقارها في مدن كبيرة مثل الموصل والأنبار

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o