12:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز: كوريا الجنوبية والصين توقعان اتفاق تبادل العملات لمدة 5 سنوات بقيمة 70 تريليون وون كوري جنوبي مقابل 400 مليار يوان صيني

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o