Apr 7, 2025 8:36 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز: فصائل إيران في العراق أخذت موافقة طهران على قرار نزع السلاح لتجنب ضربة أميركية أو إسرائيلية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o