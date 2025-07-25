Jul 25, 2025 9:26 AMClock
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"رويترز" عن وسائل إعلام رسمية: إطلاق القمر الاصطناعي الإيراني للاتصالات (ناهيد 2) إلى الفضاء على متن صاروخ "سويوز روسي"

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