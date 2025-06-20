Jun 20, 2025 11:15 AMClock
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رويترز عن وزير خارجية ألمانيا: منفتحون على حوار مع طهران إذا كانت هناك ضمانات جادة بشأن برنامجها النووي

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