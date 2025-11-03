Nov 3, 2025 4:17 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"رويترز" عن وزير النقل الأميركي: سأغلق المجال الجوي إذا اعتقدت أن حركة الطيران غير آمنة خلال فترة الإغلاق الحكومي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o