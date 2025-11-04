7:34 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز عن وزير الدفاع الأميركي: جوهر تحالفنا مع كوريا الجنوبية هو توفير الحماية من كوريا الشمالية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o