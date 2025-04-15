Apr 15, 2025 5:22 PMClock
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رويترز عن وزير: الأردن يقول إن المشتبه بهم في مخطط التخريب كانوا يمتلكون صواريخ جاهزة بمدى يتراوح بين 3 و5 كيلومترات وتلقوا تدريبًا في لبنان

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