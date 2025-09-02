Sep 2, 2025 1:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز عن وزراء ومسؤولين عسكريين إسرائيليين: زامير قال إن العملية بمدينة غزة تضغط على الجيش المنهك بالفعل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o