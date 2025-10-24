Oct 24, 2025 9:30 PMClock
«رويترز» عن وزارة النقل في ليتوانيا: إغلاق مطاري فيلنيوس وكاوناس الليلة إثر وصول بالونات من بيلاروسيا

