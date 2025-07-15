آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Jul 15, 2025 10:57 AM
أبرز الأحداث
"رويترز" عن وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق: الانفجار في حقل سارسانغ النفطي نجم عن هجوم بطائرة مسيرة
إخترنا لك
وزير الإعلام السوري: استهداف العشائر ساهم بإنشاء رابطة عشائرية تتجا...
2025-07-19 20:09:11
أبرز الأحداث
وزير الإعلام السوري: مجموعات في السويداء تحتجز رهائن من البدو
2025-07-19 19:48:32
أبرز الأحداث
لقاء كليمنصو: تدخل اسرائيل بشؤون سوريا مرفوض ومدان وشجب لمحاولات اس...
2025-07-19 19:40:18
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
وزير الإعلام السوري: استهداف العشائر ساهم بإنشاء رابطة عشائرية تتجاوز السويداء ما دفع الدولة للتدخل
سرقة في مبنى ديوان المحاسبة.. وتوقيف السارقين بعملية نوعية!
وزير الإعلام السوري: مجموعات في السويداء تحتجز رهائن من البدو
لقاء كليمنصو: شجب لمحاولات استغلال أحداث سوريا لنقل التوتر الى لبنان
لقاء كليمنصو: تدخل اسرائيل بشؤون سوريا مرفوض ومدان وشجب لمحاولات استغلال أحداث سوريا لنقل التوتر الى لبنان
وزير الإعلام السوري: الدولة ستحاسب كل من قام بالانتهاكات التي حصلت في أحداث السويداء من جميع الفرقاء
المفتي حجازي: نطالب الدولة بالوقوف بحزم ضد كل خروج عن القانون
وزير الإعلام السوري: كان هناك رفض من مجموعات مسلحة في السويداء للحلول السياسية
وزير الإعلام السوري: قوات الأمن الداخلي تحاول الانتشار في ريف السويداء لمنع الاحتكاكات
الأنصار بطلاً للبنان بكرة القدم
وزير الإعلام السوري: غياب دور الدولة في السويداء هو ما ساهم في زيادة التوتر والتصعيد
وزير الإعلام السوري: المجموعات المسلّحة الخارجة عن القانون سلكت طرقاً مختلفة واستهدفت أبناء العشائر والدولة مسؤولة عن حماية جميع مواطنيها
دوليات
طهران تهدد بإجراءين إذا زاد ضغط العقوبات
صحة
سلوم: لقوننة الدعاية الطبيّة
سلوم: الحديث عن انقطاع بعض الأدوية لا يبرّر التزوير.. وسنلاحق المخالفين
سلوم: لن نقبل بالدواء المهرّب والمزوّر لاي سبب كان
ماذا يحدث لضغط الدم عند شرب عصير الرمان؟
احذروا حقن التخسيس.. تأثير جانبي غير متوقع!
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
آخر الأخبار
8:09 PM
وزير الإعلام السوري: استهداف العشائر ساهم بإنشاء رابطة عشائرية تتجاوز السويداء ما دفع الدولة للتدخل
7:55 PM
سرقة في مبنى ديوان المحاسبة.. وتوقيف السارقين بعملية نوعية!
7:48 PM
وزير الإعلام السوري: مجموعات في السويداء تحتجز رهائن من البدو
7:42 PM
لقاء كليمنصو: شجب لمحاولات استغلال أحداث سوريا لنقل التوتر الى لبنان
7:40 PM
لقاء كليمنصو: تدخل اسرائيل بشؤون سوريا مرفوض ومدان وشجب لمحاولات استغلال أحداث سوريا لنقل التوتر الى لبنان
7:38 PM
وزير الإعلام السوري: الدولة ستحاسب كل من قام بالانتهاكات التي حصلت في أحداث السويداء من جميع الفرقاء
7:38 PM
المفتي حجازي: نطالب الدولة بالوقوف بحزم ضد كل خروج عن القانون
7:33 PM
وزير الإعلام السوري: كان هناك رفض من مجموعات مسلحة في السويداء للحلول السياسية
7:33 PM
وزير الإعلام السوري: قوات الأمن الداخلي تحاول الانتشار في ريف السويداء لمنع الاحتكاكات
7:32 PM
الأنصار بطلاً للبنان بكرة القدم
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
7:42 PM
لقاء كليمنصو: شجب لمحاولات استغلال أحداث س...
أخبار محلية
6:22 PM
برّاك في بيروت الإثنين.. ماذا في مضمون الر...
اقليميات
5:34 PM
وقف إطلاق النار في السويداء.. هكذا ستتم ال...
عدل وأمن
4:56 PM
مقتل عنصر من "الرضوان" بغارة الخيام.. وشهي...
أخبار محلية
3:01 PM
إتصالات لجعجع بشأن "الأزمة في السويداء"
أخبار محلية
2:17 PM
لقاء بين "التقدمي" والعشائر العربية: نرفض ...
اقليميات
11:24 AM
الشرع : أحداث السويداء انعطافة خطيرة والاس...
خاص
6:45 PM
اتفاق رابع شامل في السويداء تخرقه ردات فعل...
خاص
11:21 AM
لبنان يتأثر بكل تطور في محيطه.. هشاشة سببه...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o