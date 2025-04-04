Apr 4, 2025 4:32 PMClock
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رويترز عن وثيقة: إدارة ترامب مضت قدما الشهر الماضي في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية أميركية الصنع لإسرائيل

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