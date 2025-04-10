Apr 10, 2025 6:09 AMClock
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رويترز عن هيغسيث: نأمل حل الخلافات مع إيران سلميًا لكننا جاهزون لضمان توفر جميع الموارد لأي طارئ محتمل

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