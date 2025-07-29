Jul 29, 2025 8:05 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز عن مصدر عسكري أوكراني: مقتل 16 شخصا وإصابة 35 في قصف روسي على سجن في زابوروجيا الليلة الماضية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o