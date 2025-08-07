Aug 7, 2025 12:17 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز عن مصدر بوزارة الدفاع التركية: الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الحكومية السورية تضر بسلامة أراضي سوريا ووحدتها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o