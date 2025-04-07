Apr 7, 2025 9:16 PMClock
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رويترز عن مصادر: وثيقة للمفوضية الأوروبية تقترح فرض رسوم مضادة على منتجات أميركية تدخل حيز التنفيذ في ديسمبر

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