Jul 4, 2025 11:41 AMClock
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"رويترز" عن مصادر مطلعة: حزب الله يدرس تسليم مزيد من الأسلحة خاصة الصواريخ والطائرات المسيّرة شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ووقف هجماتها

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