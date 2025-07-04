Jul 4, 2025 11:40 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"رويترز" عن مصادر مطلعة: حزب الله توصّل لقناعة بأن الترسانة التي جمعها لردع إسرائيل تحولت لعبء عليه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o