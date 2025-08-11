Aug 11, 2025 5:43 PMClock
رويترز عن مصادر في وزارة الكهرباء العراقية: انهيار كامل للطاقة في المناطق الوسطى والجنوبية بعد توقف مفاجئ لمحطة الحميدية في محافظة الأنبار

