Jul 22, 2025 1:56 PMClock
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رويترز عن مصادر: إدارة ترامب تبحث عن شركاء لبناء قبة دفاعية صاروخية مع توتر العلاقة مع رجل الأعمال إلون ماسك

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