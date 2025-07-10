Jul 10, 2025 12:22 PMClock
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"رويترز" عن مصادر أمنية بحرية: من المحتمل أن الحوثيين يحتجزون 6 بحارة من سفينة غارقة هاجموها في البحر الأحمر

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