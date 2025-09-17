Sep 17, 2025 9:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز عن مسؤول سعودي كبير: اتفاقية الدفاع مع باكستان دفاعية تشمل جميع الوسائل العسكرية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o