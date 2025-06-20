Jun 20, 2025 2:54 PMClock
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"رويترز" عن مسؤول إيراني بارز: وقف التخصيب تماما مرفوضٌ دون أدنى شك خاصة الآن تحت القصف الإسرائيلي

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