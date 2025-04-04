Apr 4, 2025 7:51 PMClock
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رويترز عن مسؤول أوكراني: مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين في هجوم صاروخي روسي على منطقة كريفي ريه

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