Jul 4, 2025 5:00 PMClock
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رويترز عن مدير مكتب الرئيس الأوكراني: محادثة مهمة جرت بين الرئيسين ترامب وزيلنسكي

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