Jul 1, 2025 8:36 AMClock
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رويترز عن ماسك ردا على اقتراح ترامب النظر في خفض الدعم المقدم لشركاته: اقطعوا كل شيء الآن

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