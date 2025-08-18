Aug 18, 2025 6:37 AMClock
رويترز عن سلطات مدينة خاركيف الأوكرانية: مقتل طفل وجرح 15 شخصا في هجوم روسي خلال الليل على المدينة

