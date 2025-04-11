Apr 11, 2025 9:58 AMClock
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رويترز عن سلاح الجو الأوكراني: صاروخ باليستي و39 مسيرة روسية استهدفت البلاد الليلة الماضية

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