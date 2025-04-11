Apr 11, 2025 6:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز عن زيلنسكي: مفتاح الدبلوماسية الناجحة هو العزم على مواصلة الضغط على روسيا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o